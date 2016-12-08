Девушка в камуфляжных штанах в Раде облила Ляшко соком

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Четверг, 8 декабря 2016, 15:18

Неизвестная облила председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко соком в кулуарах парламента.

Об этом сообщают "Українські новини" в четверг.

После окончания утреннего пленарного заседания Ляшко вышел из сессионного зала в кулуары, где его встретила девушка в камуфляжных штанах.

Она обвинила Ляшко в том, что, несмотря на ее обращение к нему, депутаты не предоставили ей украинское гражданство.

После этого она плеснула в него соком.

В результате у Ляшко испачканы рубашка и пиджак, отмечает журналист.

"Радикал" ответил нападавшей, что Рада не компетентна в вопросе предоставления украинского гражданства, и он уже обращался к президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить девушке гражданство Украины.

Позже девушка сказала, что ее зовут Юлия Толопа, и депутат Рады от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук являлся ее командиром.

 
Девушка также разместила на своей странице в facebook фото из Рады

Ранее СМИ сообщали, что россиянка Толопа решила присоединиться к украинскому добровольческому батальону "Айдар".

Как известно, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Раде Андрей Тетерук и депутат Леонид Емец (НФ) предлагают парламенту запретить предоставление гражданам России украинского гражданства до окончания военной агрессии со стороны России.

Темы: Верховная Рада Ляшко
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