Девушка в камуфляжных штанах в Раде облила Ляшко соком
Неизвестная облила председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко соком в кулуарах парламента.
Об этом сообщают "Українські новини" в четверг.
После окончания утреннего пленарного заседания Ляшко вышел из сессионного зала в кулуары, где его встретила девушка в камуфляжных штанах.
Она обвинила Ляшко в том, что, несмотря на ее обращение к нему, депутаты не предоставили ей украинское гражданство.
После этого она плеснула в него соком.
В результате у Ляшко испачканы рубашка и пиджак, отмечает журналист.
"Радикал" ответил нападавшей, что Рада не компетентна в вопросе предоставления украинского гражданства, и он уже обращался к президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить девушке гражданство Украины.
Позже девушка сказала, что ее зовут Юлия Толопа, и депутат Рады от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук являлся ее командиром.
Ранее СМИ сообщали, что россиянка Толопа решила присоединиться к украинскому добровольческому батальону "Айдар".
Как известно, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Раде Андрей Тетерук и депутат Леонид Емец (НФ) предлагают парламенту запретить предоставление гражданам России украинского гражданства до окончания военной агрессии со стороны России.
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