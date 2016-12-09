Европейский вещательный союз подтвердил, что Евровидение пройдет в Киеве

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Пятница, 9 декабря 2016, 01:24

Во время Генеральной Ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС), которая проходила в швейцарской Лозанне 8 декабря, было окончательно подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.

Об этом сообщает "UA: Перший".

Такое решение было принято, учитывая отчет исполнительных продюсеров Евровидения-2017 Александра Харебина и Виктории Романовой о состоянии подготовки к проведению конкурса. Поэтому в дальнейшем не может быть никаких дискуссий по поводу места проведения Евровидения-2017.

Представители Украины во время Генеральной Ассамблеи ЕВС представили команду Евровидения-2017 и проделанную работу по подготовке к песенному конкурсу. Бюджет на Евровидения составляет 655, 7 млн гривен, из которых 455,7 млн предусмотрено в проекте бюджета Украины, а еще 200 - предоставляет город-хозяин песенного конкурса Киев.

Также исполнительные продюсеры Евровидение-2017 отчитались о готовности нормативно-правовой базы для организации и проведения конкурса в Украине.

В ближайшее время будет публично представлена творческая концепция Евровидения-2017 - слоган и логотип.

Сейчас идет отбор официальных билетного и туристического операторов Евровидение-2017. Уже утверждена творческая концепция сцены главной арены песенного конкурса. А в конце декабря - начале января будут объявлены цены на билеты.

На днях также стартует отбор волонтеров и экскурсионного бюро. Разработана социальная программа знакомства иностранных гостей с Киевом. В ближайшее время также будут объявлены локации для проведения церемонии открытия, красной дорожки, места расположения Евроклуба и Еврогородка.

7 декабря президент Петр Порошенко  подписал закон, разрешающий проводить закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017, по переговорной процедуре.

Как известно, Рада приняла данный закон 17 ноября. Во время обсуждения закона, ряд депутатов заявляли, что непринятие закона может сорвать закупки и лишить Украину права проводить конкурс, которое автоматически отойдет России.

Больше о Евровидении читайте в статье "Угрозы потери Евровидения и Общественного. Избежит ли их Украина".

Темы: Евровидение
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