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Порошенко одобрил закон, без которого Украина могла потерять Евровидение

Среда, 7 декабря 2016, 17:15

Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий проводить закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017, по переговорной процедуре.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщают "Украинские новости".

Согласно закону, перечень данных товаров, работ и услуг устанавливается на основании решения Кабинета Министров. Возможность проведения подобных закупок по переговорной процедуре действует до 14 мая 2017 года.

Как известно, Рада приняла данный закон 17 ноября. Во время обсуждения закона, ряд депутатов заявляли, что непринятие закона может сорвать закупки и лишить Украину права проводить конкурс, которое автоматически отойдет России.

Больше о Евровидении читайте в статье "Угрозы потери Евровидения и Общественного. Избежит ли их Украина".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвровидениеПорошенко
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