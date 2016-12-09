Украина утопает в мусоре, местные власти саботируют работу – Семерак

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Пятница, 9 декабря 2016, 11:08

Министр экологии Остап Семерак обвиняет местные власти в саботаже решения проблем со стихийными мусорными свалками.

Об этом он сказал в выступлении в парламенте во время "часа правительства"

По словам Семерака, Минэкологии начало "инвентаризацию" мусоросвалок и требует от местных властей расширенную информацию о местах удаления отходов.

В целом в Украине – более 30 тысяч мусорных свалок, официальных, идентифицированных – 6 153 мусоросвалок.

"На сегодняшний день ни одна область не справилась надлежащим образом с поставленной задачей", – сказал Семерак.

"Одесская, Херсонская область и город Киев за полгода вообще не смогли предоставить никакой информации об организованных или неорганизованных мусоросвалках. Нас не устраивает такой результат", – заявил министр.

По его мнению, на местах "недобросовестно отнеслись к выполнению поручения правительства и сообщили далеко не обо всех мусорных свалках".

"Бумага, конечно, не краснеет и выдержит любую информацию, можно нарисовать любую цифру, однако объективная реальность иная – со стихийными мусоросвалками, которые находятся в самых неожиданный местах", – сказал он.

Министр заявил, что главная причина – халатность местных властей: "Мусор на пороге собственного дома – в первую очередь, ответственность местных властей и общины"

"Абсолютно реальные средства экологического налога, а это в 2016 году – более 1 миллиарда гривен, осталась в местных бюджетах и не были использованы на эти нужды. Ремонт школ и детсадов за эти средства – это, конечно, хорошее дело, однако отходы – не менее социальная проблема. Хватит ждать, что кто-то придет из Киева и уберет мусор…", – сказал Семерак.

Он подчеркнул, что "Минприроды готово помочь", уже создан сервис экологической карты Екомапа – и с нее видно, что "Украина утопает в мусоре".

"За 3 месяца интерактивного сервиса мы получили более 500 обращений от граждан о мусоросвалках, из которых органы местного самоуправления ликвидировали лишь 17%. На местах нам обещают, что мусорные свалки будут ликвидированы, что ими постоянно занимаются, но на самом деле видим полный саботаж этой работы", – заявил министр.  

По его словам, активнее всего включились в работу Николаевская, Донецкая, Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области – но этого недостаточно.

"199 ответов областей о якобы своевременном решении проблемы граждане не подтвердили… Обращение граждан органами местной власти просто игнорируются, они не исполняют свои обязанности и нарушают законодательство", – сказал Семерак. 

Министр призвал руководителей областей "включиться в работу", а граждан – приобщаться к очищению Украины от мусора:

"Врагами нашей природы мы остаемся сами… Лимит доверия природы к нам ограничен… Либо мы активизируем свою работу и очистим свою территорию, либо вместе все захлебнемся в этих отходах".

Алена Рощенко, УП

Темы: экология местная власть
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.12.2016 12:41
Vadim Slutsky:
Мусор? Слишокм прозаично для борцов за Свободу и Достоинство, ведущих за собой всю Европу и весь мир. Пусть себе лежит мусор, он не мешает ощущать себя Воинами Добра.
Ану марш відціля колорадський жук! Я сьогодні буду вас травить дустом.
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IP: 193.93.216.---llkorol09.12.2016 12:40
VADIM той що SLUTSKY

Не пішов би ти ... Подивись, що у тебе в раші робиться, а тоді і відкривай свою пельку!
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.12.2016 12:39
Пане Семирак,ящо ти Міністр,а в низу порушують Законодавство,то або ти притягай місцевих чиновників до відповідальності,або подавай у відставку,а не розписуйся у особистій недієздатності на дні Уряду у Парламенті. Але ж хочеться бути Міністром,чи не так?
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IP: 92.101.192.---Vadim Slutsky09.12.2016 12:13
Мусор? Слишокм прозаично для борцов за Свободу и Достоинство, ведущих за собой всю Европу и весь мир. Пусть себе лежит мусор, он не мешает ощущать себя Воинами Добра.
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