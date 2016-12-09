Азаров о найденных киевских "сокровищах": Я ничего не крал

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров называет провокацией обнародованную МВД информацию о тайной квартире в Киеве, где он якобы хранил ценные вещи.



Об этом Азаров написал на своей странице в Facebook в пятницу.



Он считает, что цель провокации "отвлечь внимание украинцев от кровавой трагедии в Княжичах, от грандиозных коррупционных схем Порошенко, вскрытых депутатом Онищенко, многомиллионных деклараций тех, кто еще три года назад в рваных штанах прыгал на Майдане, от провалов в экономике и социальной сфере".



"Я не считаю себя виновным и не собираюсь ни перед кем оправдываться. Я ни у кого ничего не украл. Ни один суд не признал меня виновным в совершении каких-либо преступлений", - написал Азаров.



Относительно найденных в квартире вещей Азаров отметил, что после просмотра фотографий не может "подтвердить или опровергнуть принадлежность всех тех вещей, которые были показаны".



В тоже время он добавил, что "нет ни одной причины, по которой я бы стал отказываться от принадлежащих мне по праву моих личных вещей, и я буду через суды добиваться их возврата".

"Например, "Портрет девушки", приписываемый В. Тропинину, о котором с "помпой" поведал в фейсбуке Аваков, я видел первый раз в своей жизни и его никогда у меня не было", - написал он.



"Я действительно собирал книги и у меня в доме, в котором бывали сотни людей, была большая библиотека из примерно 5 тыс. томов, из которых около двух десятков было старых книг по истории реформ Александра II, Столыпина, Витте, Коковцова, но для того, чтобы сказать мои они или нет я должен увидеть названия книг, а показаны были только обложки", - добавил Азаров.



Стоимость найденных вещей, которую озвучили украинские правоохранители (а это несколько миллионов долларов США), он назвал "лживой".



Как известно, в четверг правоохранители заявили, что в Киеве нашли тайную квартиру, в которой Азаров вроде как хранил большое количество ценных вещей, включая антикварной книгами и ценными картинами.

Украинская правда