Порошенко упрекнул Саакашвили за пиар, болтовню и дороги

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Четверг, 12 января 2017, 14:41

Президент Петр Порошенко раскритиковал предыдущего руководителя Одесской области Михэила Саакашвили, представляя его преемника Максима Степанова.

В частности, он упрекнул за проблемы со строительство дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг.

Президент отметил, что на дорожное строительство в Украине в 2016 году было предусмотрено 12 миллиардов гривен, а в 2017 году предусмотрено 30 миллиардов.  

По его словам, в прошлом году Одесская область была второй в стране по бюджету на строительство дорог – ей запланировали из всех источников финансирования 1 миллиард 20 миллионов гривен на это, но "освоено чуть больше 900 миллионов", а "300 миллионов" – 30% средств, выделенных государством – Одещина не использовала, "только разговорами занимались".

 
Пресс-служба президента

При этом по стоимости километра Одесса входит в четверку областей, где строительство дорог самое дорогое, сказал глава государства со ссылкой на данные международной неправительственной организации.

"Я думаю, что должны быть проведены качественные тендеры, своевременные проекты – и дорога на Родину президента должна быть достроена", – заявил Порошенко.

Он напомнил, что с Одессы начался эксперимент, когда средства от перевыполнения бюджета на Таможне направляются на строительство дорог, который позже распространили на Львовскую и Ивано-Франковскую области.

"В этом году по моей инициативе мы распространили эту практику для всех областей Украины", – сказал президент и добавил, что 20 лет дороги не строились – теперь люди должны увидеть изменения.

При этом Порошенко возмутился, что таможня Одесской области – в отличие от Львовской и Ивано-Франковской – не показывала перевыполнения, а был лишь пиар:

"Из 10 месяцев – до октября 2016 года, пока было предыдущее руководство – только по 1 месяцу, августу, было перевыполнение и 22 миллиона поступило на строительство дорог. По остальным месяцам, по информации Министерства финансов и Фискальной службы, было недовыполнение. А только в декабре перевыполнение стало на 400 миллионов!.. Что хотите мне рассказывайте, но это документ", – заявил он.

Президент сказал, что Одесская область за последние 3 месяца, после смены руководства области, получила 330 миллионов гривен на дорожное строительство

"Этот темп должен быть сохранен в 2017 году. И дорога должна быть профинансирована и достроена – и не только до Рени, но и до Вілково, до Белгорода и в других районных центрах", – сказал Порошенко.

Он также упрекнул Саакашвили за заявления о препятствиях в работе одесского Центра предоставления административных услуг:

"Слушайте, никто в стране не слышал каких-либо сложностей с запуском Центра предоставления административных услуг. Нигде! Спокойно, по каждому областному центру. Здесь сидят губернаторы – президент хоть одним из центров занимался? Это даже не уровень губернатора, это уровень городского главы или главы райадминистрации. И спокойно, в комфортных условиях работают – это новое лицо власти, только не в Одессе".

"Максим (Степанов), я еще раз приеду в одесский центр предоставления административных услуг – только без камер, без пиара. И хочу быть твердо уверен, что через несколько месяцев он образцово работает. Областной совет, городской совет выделят необходимые средства – и мы будем абсолютно твердо видеть, что никаких проблем по этому поводу у нас нет", – заявил Порошенко.

Саакашвили в комментарии каналу "112 Украина" обвинил Порошенко во лжи. "Он говорит о деньгах, которые в его карман поступали", – заявил политик.

Алена Рощенко, УП

Темы: Порошенко Саакашвили Одесская область дороги таможня
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