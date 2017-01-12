Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу

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Четверг, 12 января 2017, 15:44

Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью DW.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - которые верили в то, что они могут построить новые отношения с Владимиром Путиным", - заявил он.

Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

Маккейн заявил: "единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила".

"Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

В то же время Маккейн признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы".

Он отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Как известно, избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в среду заявил, что не имеет никаких бизнес-связей и интересов в России.

Темы: США Путин
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IP: 178.92.10.---nestor198012.01.2017 17:21
Маккейн: Досягнути миру з Путіном можна тільки через силу.
Україна все це робить вже третій рік підряд.
Ато гібридні війська ( - зелені чоловічки) із воєн-торгу Путіна - Кирила вже б давно підтримували виборців прицілом в голову із "калашнікова" як у Криму, - в Парижі (Ле Пен) і в Вашингтоні (Трампа).
Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу
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IP: 93.106.183.---Леонид Пивоваров12.01.2017 16:35
Этот маразматик, по большому счету, и сказать-то умного ничего не может! Ему все война во всем мире! Скоро уже ласты склеит!
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