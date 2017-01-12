Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу
Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа.
Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью DW.
"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - которые верили в то, что они могут построить новые отношения с Владимиром Путиным", - заявил он.
Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".
Маккейн заявил: "единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила".
"Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".
Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.
В то же время Маккейн признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы".
Он отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.
Как известно, избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в среду заявил, что не имеет никаких бизнес-связей и интересов в России.
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Україна все це робить вже третій рік підряд.
Ато гібридні війська ( - зелені чоловічки) із воєн-торгу Путіна - Кирила вже б давно підтримували виборців прицілом в голову із "калашнікова" як у Криму, - в Парижі (Ле Пен) і в Вашингтоні (Трампа).
Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу