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Маккейн: Достичь мира с Путиным можно только через силу

Четверг, 12 января 2017, 14:44

Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью DW.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - которые верили в то, что они могут построить новые отношения с Владимиром Путиным", - заявил он.

Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

Маккейн заявил: "единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила".

"Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

В то же время Маккейн признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы".

Он отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Как известно, избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в среду заявил, что не имеет никаких бизнес-связей и интересов в России.

Темы: СШАПутин
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