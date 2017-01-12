НАБУ нашло еще одного незаконно богатого нардепа

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в четверг.



Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по результатам анализа данных, приведенных в электронной декларации депутата.

Фамилия нардепа не указывается.



"В целом детективы Бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронной декларациях, касающихся действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместитель областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти", - сообщили в НАБУ.



Сведения о первых уголовных производства по результатам анализа электронных декларациях внесли в ЕРДР 17 ноября 2016.



Украинская правда