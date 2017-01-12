НАБУ знайшло ще одного незаконно багатого нардепа

Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ у четвер.

Зазначається, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами аналізу даних, наведених у е-декларації депутата. Прізвище нардепа не вказується.

"Загалом детективи Бюро зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади", - повідомили в НАБУ.

Відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу електронних деклараціях внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.

Українська правда