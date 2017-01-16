Порошенко едет в Давос, но проигнорирует завтрак Пинчука

Президент Петр Порошенко и вице-спикер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проигнорируют завтрак Виктора Пинчука в Давосе, его посетят депутаты Сергей Лещенко и Наталья Кацер-Бочковская.

Так, спикер президента Святослав Цеголко сообщил "Украинской правде", что президент не посетит завтрак.

"У президента будет широкая программа на всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", - сообщил Цеголко.

Также не поедет на завтрак вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщили "Украинской правде" в ее офисе. Там УП сообщили, что она вообще не поедет на форум.

"Украинская правда" также обзвонила депутатов, которые по ее информации, были приглашены на завтрак Виктора Пинчука.

Подтвердила "Украинской правде" свое намерение ехать на завтрак депутат от Народного фронта Наталья Кацер-Бучковская.

Также УП известно, что на завтрак намерен поехать и депутат Сергей Лещенко. Эту информацию УП подтвердили несколько собеседников, сам депутат пока не ответил на наш вопрос.

Депутат "Батькивщины" Алена Шкрум сообщила УП, что получала приглашение на завтрак, но не поедет.

"Мне поступало приглашение только на украинский завтрак. Если бы мне поступало приглашение на весь Давос, то я думаю, что мое решение было бы другим", - отметила Шкрум.

Депутат Светлана Залищук сообщила УП, что также не поедет на завтрак. Она добавила, что каждый приглашенный депутат сам принимал решение об участии в завтраке Виктора Пинчука.

Депутат от Батькивщины Алексей Рябчин сообщил, УП, также не посетит завтрак Пинчука.

Также на завтрак не поедет депутат Мустафа Найем. Не будет на мероприятиии Пинчука и нардеп Виктория Войцицкая.

Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

В частности, на временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от вступления в НАТО, проведение местных выборов на оккупированных территориях до полного возврата контроля над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Он также предлагал не привязывать вопрос оккупированного Донбасса и вопрос оккупации Крыма.

Еще одним предложением бизнесмена было согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать завтрак Пинчука.

Поездку депутатов финансирует Фонд "Видродження", который 7 января заявил, что не разделяет позиции бизнесмена Виктора Пинчука, изложенной в его статье для издания The Wall Street Journal, однако и дальше будет выполнять партнерские обязательства в совместных с его благотворительным фондом проектах, в частности "Украинский завтрак" в рамках Экономического форума в Давосе в январе.

Оксана Коваленко, УП