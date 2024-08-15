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"Лето олигархов". Как живут самые богатые украинцы на третьем году полномасштабного вторжения

Михаил ТкачЧетверг, 15 августа 2024, 14:49
коллаж: Андрей Калистратенко

18 червня цього року в обідній час олігарх Віктор Пінчук швидко крокує по вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва. 

 

Знімальна група "Української правди", яка того дня працювала біля офісу "Нафтогазу" на тій самій вулиці, не одразу помітила бізнесмена. Лише завдяки охороні ми ідентифікували одного з двох українських мільярдерів.

За даними видання NV, востаннє так мало мільярдерів в Україні було в далекому 2006 році. Ще в 2022 році в глобальний рейтинг Forbes входило 9 українців. 

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Повномасштабне вторгнення Росії, державна монополізація ЗМІ в телемарафон, щотижневі корупційні скандали з представниками влади, регулярні затримання на хабарах депутатів та інших чиновників майже прибрали українських мільйонерів і мільярдерів з інформаційного простору та новітньої історії.

Якщо не брати до уваги новини про підозри Ігорю Коломойському, вже давно могло б скластися цілком природне враження, що їх (олігархів) більше немає.

Але вони є.

"Українська правда" вирішила розібратись, чи є новини в житті українців зі списку Forbes на третьому році повномасштабного вторгнення Росії. Спойлер – є. 

Автор: Михайло Ткач 

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