Меркель и Олланд договорились с Путиным продолжить "нормандский формат"

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Среда, 18 января 2017, 22:42

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным решили продолжить встречи "нормандской четверки".

Об этом сообщил сайт федерального канцлера.

Главной темой разговора, который состоялся в среду, была ситуация на востоке Украины и дальнейшая реализация минских договоренностей, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

При этом речь идет о стабилизации "все еще хрупкого перемирия, решения открытых правовых вопросов, а также предусмотренный минскими соглашениями обмен пленными", уточнил Зайберт.

Немецкая волна

Темы: Путин Меркель Донбасс
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Комментарии — 2
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IP: 37.187.7.---spitfire19.01.2017 00:43
[quote]Канцлер Німеччини та президент Франції...з президентом РФ[/quote]

а що там чути про статиста Порошенка?
він досі брехливо заперечує наявність "особливого статуса" Донецького вугільного басейна під управлінням місцевих моторил і імпортованих кадирівців?
він досі переконує у зручності і комфортності тієї фатальної пастки, в яку сам чи під керуванням вищезгаданого триумвірата загнав країну?
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IP: 195.5.32.---Yaroslav Yurkiv19.01.2017 00:08
Його душити треба САНКЦІЯМИ, а не домовлятися.
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