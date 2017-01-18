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Меркель и Олланд договорились с Путиным продолжить "нормандский формат"

Среда, 18 января 2017, 21:42

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным решили продолжить встречи "нормандской четверки".

Об этом сообщил сайт федерального канцлера.

Главной темой разговора, который состоялся в среду, была ситуация на востоке Украины и дальнейшая реализация минских договоренностей, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

При этом речь идет о стабилизации "все еще хрупкого перемирия, решения открытых правовых вопросов, а также предусмотренный минскими соглашениями обмен пленными", уточнил Зайберт.

Немецкая волна

Темы: ПутинМеркельДонбасс
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