Меркель и Олланд договорились с Путиным продолжить "нормандский формат"
Среда, 18 января 2017, 21:42
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным решили продолжить встречи "нормандской четверки".
Об этом сообщил сайт федерального канцлера.
Главной темой разговора, который состоялся в среду, была ситуация на востоке Украины и дальнейшая реализация минских договоренностей, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
При этом речь идет о стабилизации "все еще хрупкого перемирия, решения открытых правовых вопросов, а также предусмотренный минскими соглашениями обмен пленными", уточнил Зайберт.