Меркель та Оланд домовилися з Путіним продовжити "нормадський формат"
Середа, 18 січня 2017, 21:42
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним вирішили продовжити зустрічі "нормандської четвірки".
Про це повідомив сайт федерального канцлера.
Головною темою розмови, яка відбувалася у середу, була ситуація на сході України та подальша реалізація мінських домовленостей, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.
При цьому йдеться про стабілізацію "все ще крихкого перемир'я, вирішення відкритих правових питань, а також передбачений мінськими угодами обмін полоненими", уточнив Зайберт.