Садовый предупредил о чрезвычайной экологической ситуации во Львове

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Четверг, 19 января 2017, 02:05

Во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

Об этом говорится в видеообращении мэра города Львов Андрея Садового.

"Сегодня с утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально сообщили государственным органам о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", - заявил Садовый.

По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют или очень серьезные проблемы с вывозом мусора, или вообще некуда его вывозить.

Садовый также обратился к международным экологическим организациям, городам партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась и просьбой о помощи.

"Потенциальный экологический кризис может обрести международный характер, а ее последствия почувствовать жители соседних государств", - заявляет мэр Львова.

По его словам, город 8 месяцев "находится в мусорной блокаде" и ждет помощи от центральной власти. Садовый связывает эту ситуацию с "принципиальной позицией" партии "Самопомич" в парламенте по вопросам особого статуса Донбасса и выборов на оккупированных территориях.

"У меня нет никаких полномочий, ни желания торговать интересами страны даже в таких чрезвычайных условиях, созданных для Львова. Поэтому я буду действовать в пределах полномочий и компетенций, которыми наделен мэр Львова", - заявил он.

В то же время, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в facebook сообщил о созыве внеочередной сессии Львовского городского совета на 19 января из-за критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов.

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Темы: Львов Самопомич Садовый экология
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