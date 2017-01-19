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Садовий попередив про надзвичайну екологічну ситуацію у Львові

Четвер, 19 січня 2017, 01:05
Садовий попередив про надзвичайну екологічну ситуацію у Львові

У Львові склалися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації.

Про це йдеться у відеозверненні мера міста Львів Андрія Садового.

"Сьогодні зранку пройшло засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста і ми офіційно повідомили державні органи про те, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів і з’явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації", – заявив Садовий.

За його словами, усі перевізники, що займаються вивезенням сміття, повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або взагалі не мають куди його вивозити.

Садовий також звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст партнерів за кордоном та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалася та проханням про допомогу.

"Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав", - заявляє мер Львова.

За його словами, місто 8 місяців "знаходиться в сміттєвій блокаді" і чекає допомоги від центральної влади. Садовий пов’язує ситуацію, що склалася, з "принциповою позицією" партії "Самопоміч" в парламенті з питаннь особливого статусу Донбасу і виборів на окупованих територіях.

"У мене немає жодних повноважень, ні бажання торгувати інтересами країни навіть у таких надзвичайних умовах, створених для Львова. Тому я буду діяти в межах повноважень та компетенцій, якими наділений міський голова Львова", - заявив він.

Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в facebook повідомив про скликання позачергової сесії Львівської міської ради на 19 січня через критичну ситуацію із вивезенням твердих побутових відходів.

Більше за темою читайте у статті "Замкнене коло львівського сміття"

Теми: ЛьвівСамопомічСадовийекологія
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