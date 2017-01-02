Молдова отменила ограничения на ввоз украинских товаров

3218 просмотров
0
Понедельник, 2 января 2017, 04:46

Республика Молдова отменяет с 1 января 2017 года введенные ранее ограничения на поставки в страну мясомолочной продукции и цемента из Украины.

Договоренность об этом была достигнута еще в ноябре 2016 года во время состоявшегося в Кишиневе заседания молдавско-украинской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает "Укринформ"

Вице-премьер Молдовы, министр экономики Октавиан Калмык заверил украинскую сторону, что "Молдова не будет продлевать с 1 января 2017 года режим ограничений на поставку украинской мясомолочной продукции и цемента".

Глава Минэкономики отметил  при этом, что Молдова предпримет другие меры для защиты отечественных производителей мясной и молочной продукции.

Напомним, Молдова приняла решение ограничить импорт украинских товаров весной 2016 года.

Темы: Молдова Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Президент Молдовы уволил выступавшего за НАТО министра обороны 28 декабря 2016, 05:13
Переговоры за спиной Украины. О чем договорились Молдова и РФ 7 декабря 2016, 11:12
Додон выступает против открытия офиса связи НАТО в Кишиневе 6 декабря 2016, 18:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
АТО: 38 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов
В результате теракта в Турции украинцы не пострадали
Все новости
Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры

Место встречи

Гид по новогодним вечеринкам Киева