Замглавы Львовской таможни поймали на взятке

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Пятница, 20 января 2017, 10:24

Правоохранители задержали на взятке в 15 тысяч долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его данным, попытку получения неправомерной выгоды в четверг, 19 января, задокументировала военная прокуратура Львовского гарнизона совместно и по материалам львовского облуправления защиты экономики Национальной полиции.

"Деньги требовал и получил от подчиненных сотрудников как ежемесячную "дань" с тех, кто пересекает таможенную границу государства. О поборах снизу вверх знают все - и заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только теперь", - написал Матиос.

Он рассказал также, что чиновник-взяточник задержан, деньги изъяты во время осмотра места происшествия.

При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook имя взяточника – его зовут Юрий Борисов.

Как сообщалось, на днях было завершено досудебное расследование в уголовном производстве против судьи Октябрьского райсуда Днипра, который получил взятку в размере 10 тыс. долларов за обещание поспособствовать в закрытии уголовного производства. После ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Украинская правда

Темы: взятка таможня Львов
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Комментарии — 2
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IP: 5.248.196.---romulus20.01.2017 10:40
гм...
ну-ну
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IP: 93.72.86.---Гармидер20.01.2017 10:29
Ну то й що? Робота у нього така. Тепер піде на підвищення - наша людина. Перевірено.
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