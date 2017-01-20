Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Замглавы Львовской таможни поймали на взятке

Пятница, 20 января 2017, 09:24

Правоохранители задержали на взятке в 15 тысяч долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его данным, попытку получения неправомерной выгоды в четверг, 19 января, задокументировала военная прокуратура Львовского гарнизона совместно и по материалам львовского облуправления защиты экономики Национальной полиции.

"Деньги требовал и получил от подчиненных сотрудников как ежемесячную "дань" с тех, кто пересекает таможенную границу государства. О поборах снизу вверх знают все - и заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только теперь", - написал Матиос.

Он рассказал также, что чиновник-взяточник задержан, деньги изъяты во время осмотра места происшествия.

При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook имя взяточника – его зовут Юрий Борисов.

У взяточника даже была для этого специальная сумочка
У взяточника даже была для этого специальная сумочка
ГПУ

Как сообщалось, на днях было завершено досудебное расследование в уголовном производстве против судьи Октябрьского райсуда Днипра, который получил взятку в размере 10 тыс. долларов за обещание поспособствовать в закрытии уголовного производства. После ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткатаможняЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: