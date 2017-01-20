Замглавы Львовской таможни поймали на взятке

Правоохранители задержали на взятке в 15 тысяч долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его данным, попытку получения неправомерной выгоды в четверг, 19 января, задокументировала военная прокуратура Львовского гарнизона совместно и по материалам львовского облуправления защиты экономики Национальной полиции.

"Деньги требовал и получил от подчиненных сотрудников как ежемесячную "дань" с тех, кто пересекает таможенную границу государства. О поборах снизу вверх знают все - и заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только теперь", - написал Матиос.

Он рассказал также, что чиновник-взяточник задержан, деньги изъяты во время осмотра места происшествия.

При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook имя взяточника – его зовут Юрий Борисов.

У взяточника даже была для этого специальная сумочка ГПУ

Как сообщалось, на днях было завершено досудебное расследование в уголовном производстве против судьи Октябрьского райсуда Днипра, который получил взятку в размере 10 тыс. долларов за обещание поспособствовать в закрытии уголовного производства. После ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Украинская правда