В Пакистане произошел взрыв на овощном рынке, есть жертвы
В результате взрыва на овощном рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 12 человек и 35 получили ранения.
Об этом сообщает Aljazeera.
Взрыв произошел в субботу утром на овощном рынке, где собирается большое количество людей, чтобы купить овощи и фрукты. Как уточняет AFP со ссылкой на местных чиновников, погибли 12 человек, еще 35 получили ранения.
#BREAKING Pakistan market bomb kills 12, wounds 35: officials— AFP news agency (@AFP) January 21, 2017
Силы безопасности оцепили район. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
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