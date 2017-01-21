В Пакистане произошел взрыв на овощном рынке, есть жертвы

В результате взрыва на овощном рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 12 человек и 35 получили ранения.

Об этом сообщает Aljazeera.

Взрыв произошел в субботу утром на овощном рынке, где собирается большое количество людей, чтобы купить овощи и фрукты. Как уточняет AFP со ссылкой на местных чиновников, погибли 12 человек, еще 35 получили ранения.

#BREAKING Pakistan market bomb kills 12, wounds 35: officials — AFP news agency (@AFP) January 21, 2017

Силы безопасности оцепили район. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.