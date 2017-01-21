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В Пакистане произошел взрыв на овощном рынке, есть жертвы

Суббота, 21 января 2017, 06:39

В результате взрыва на овощном рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 12 человек и 35 получили ранения.

Об этом сообщает Aljazeera.

Взрыв произошел в субботу утром на овощном рынке, где собирается большое количество людей, чтобы купить овощи и фрукты. Как уточняет AFP со ссылкой на местных чиновников, погибли 12 человек, еще 35 получили ранения.

Силы безопасности оцепили район. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Темы: терроризм
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