Власти Киевщины хотят, чтобы автоперевозчики обосновали подорожание проезда

1478 просмотров
1
Суббота, 21 января 2017, 10:36

Киевская облдержаадминистрация требует от пассажирских автоперевозчиков Киевской области предоставить обоснование подорожания проезда.

Об этом заявил председатель КОГА Александр Горган, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По словам Горгана, согласно действующему законодательству, органы госвласти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозку пассажиров.

"Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности жителей Киевской области и перевозчиков. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", - заявил Горган.

Как известно, с 21 января частные перевозчики Киева планируют поднять цену на проезд в маршрутках города на 1 гривну. Также с 21 января проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожает на 3-4 гривны.

Ранее стоимость проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны - до 12 грн за поездку. С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 89.248.166.---viter2521.01.2017 11:11
Наче б то там "мінімалка" вдвічі виросла, бензин подорожчав. Подорожчання проїзду у тих маршрутках на гривню-дві ("для початку") не повинно бути особливо дивним. Чи як?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми
МИД рекомендует украинцам не ездить в центральную Италию
Чалый остался доволен общением с Трампом
Депутаты просят НАПК проверить путешествие Ляшка в Таиланд
Все новости
Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow

Документы

ЦРУ рассекретило почти миллион исторических документов. Во многих об Украине