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Власти Киевщины хотят, чтобы автоперевозчики обосновали подорожание проезда

Суббота, 21 января 2017, 09:36

Киевская облдержаадминистрация требует от пассажирских автоперевозчиков Киевской области предоставить обоснование подорожания проезда.

Об этом заявил председатель КОГА Александр Горган, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По словам Горгана, согласно действующему законодательству, органы госвласти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозку пассажиров.

"Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности жителей Киевской области и перевозчиков. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", - заявил Горган.

Как известно, с 21 января частные перевозчики Киева планируют поднять цену на проезд в маршрутках города на 1 гривну. Также с 21 января проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожает на 3-4 гривны.

Ранее стоимость проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны - до 12 грн за поездку. С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорт
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