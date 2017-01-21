Полторак: независимо от помощи США Украина будет защищаться до конца

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Суббота, 21 января 2017, 21:23

Министр обороны Степан Полторак призвал президента США Дональда Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции в отношении России для сдерживания "дальнейшей эскалации" боевых действий на востоке Украины.

Об этом Полторак заявил в интервью Радио Свобода, на следующий день после инаугурации Трампа.

"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина", - сказал Полторак.

Он отметил, что отмена санкций даст "опасный сигнал" России и другим странам, которые нарушают международное право, не исключив в результате этого "хаоса в мире".

По мнению Полторака, Россия может иметь целью захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.

Министр обороны Украины также отметил, что большую часть иностранной помощи (в среднем от 18-ти стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Литвы.

С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости учений и оборудование. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины.

"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять о помощи США Украине", - сказал Полторак, добавив, что несмотря на это, Украина будет защищаться "до конца".

"То в чем, я могу быть уверен, что у Путина и его сил не будет легкой прогулки по территории Украины", - добавил министр обороны.

По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе - "политическими и дипломатическими средствами", но это возможно только, если Украина будет иметь мощную армию.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 20 января, заявил, что надеется продолжить плодотворное сотрудничество между Украиной и США и ожидает трансатлантического единства.

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность накануне, ранее предполагал вероятность сокращения или отмены санкций в отношении России из-за ее аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. В то же время в одном из последних интервью изданию Wall Street Journal он заявил, что санкции будут сохранены "еще некоторое время".

Темы: Полторак Трамп санкции
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Комментарии — 6
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IP: 176.108.7.---mukha21.01.2017 23:19
Жорсткий супротив не тільки зброєних сил, а всього свідомого населення буде забезпечено. зброї у народу на руках безліч. Горіти гадам у пеклевому вогні.
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IP: 46.250.26.---Dolento21.01.2017 22:55
Olexander_KYIV: Ви - праві, Полторак вже давно генерал-армії ! Але, скоро буде Генераліссимусом !
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IP: 82.145.220.---Тамара Каминн21.01.2017 22:17
Андрей Шептицкий:
да газета ни при чем-она пишет то что лепечет человек в погонах генеральских...
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IP: 82.145.220.---Тамара Каминн21.01.2017 22:13
Olexander_KYIV:
вот потому что фото в неправильных погонах Полторак "сожалеет что не может влиять на решения Президента США" вот такой бред от "неправильнопогонного"
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IP: 46.185.32.---Андрей Шептицкий21.01.2017 22:07
Хто такий Полторак для Трампа, що ви пишете, у вас напевно не все в порядку з світосприняттям. Газета з такими репортерами перетворилась на "бульварную газетенку"
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