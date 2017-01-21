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Полторак: незалежно від допомоги США Україна захищатиметься до кінця

Субота, 21 січня 2017, 20:23
Полторак: незалежно від допомоги США Україна захищатиметься до кінця

Міністр оборони Степан Полторак закликав президента США Дональда Трампа продовжити надання політичної і військової допомоги Україні та не скасовувати санкції щодо Росії задля стримування "подальшої ескалації" бойових дій на сході України.

Про це Полторак заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, на наступний день після інавгурації Трампа.

"Дуже важливо для України мати політичну підтримку з боку Сполучених Штатів і зберігати санкції, запроваджені проти Росії, так як це один з найважливіших аспектів для стримування подальшої ескалації з боку президента Володимира Путіна", – сказав Полторак.

Він зазначив, що скасування санкцій дасть "небезпечний сигнал" Росії та іншим країнам, які порушують міжнародне право, не виключивши в результаті цього "хаосу в світі".

На думку Полторака, Росія може мати на меті захоплення більших територій України, або навіть вторгнення в одну з країн-членів НАТО.

Міністр оборони України також зауважив, що більшу частину іноземної допомоги (загалом від 18-ти країн), зокрема у вигляді військової техніки та підготовки солдатів, Київ отримує від Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та Литви.

З 2014 року допомога Вашингтона для України склала понад 1,3 мільярда доларів з урахуванням вартості навчань та обладнання. Водночас, додав Полторак, лише Литва надала Україні стрілецьку зброю та боєприпаси до неї.

За словами очільника Міноборони, допомога США, особливо в підготовці військ, має вирішальне значення для України.

"На жаль, ми не можемо впливати на будь-які рішення Трампа, він може ухвалити їх чи не ухвалити щодо допомоги США Україні", – сказав Полторак, додавши, що попри це, Україна захищатиметься "до кінця".

"Те, в чому я можу бути впевнений, що Путін і його сили не матимуть легкої прогулянки по території України", – додав міністр оборони.

На його думку, єдиний спосіб закінчити конфлікт на Донбасі – "політичними і дипломатичними засобами", але це можливо лише, якщо Україна матиме потужну армію.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко, виступаючи в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі 20 січня, заявив, що сподівається продовжити плідну співпрацю між Україною і США та очікує трансатлантичної єдності.

Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду напередодні, раніше припускав імовірність скорочення чи скасування санкцій щодо Росії через її анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України. Водночас в одному з останніх інтерв’ю виданню Wall Street Journal заявив, що санкції будуть збережені "ще певний час".

Теми: ПолторакТрампсанкції
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