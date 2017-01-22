Трамп пообещал поддержку ЦРУ

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Воскресенье, 22 января 2017, 01:21

Президент США Дональд Трамп заверил Центральное разведывательное управление в своей поддержке.

Об этом сообщает Voa News.

"Я хочу сказать, что нет никого, кто испытывает такие сильные чувства к разведывательному сообществу и ЦРУ, чем Дональд Трамп",- заявил президент США.

Ранее Трамп выступал с критикой в отношении ЦРУ и других разведывательных агентств из-за их заявлений о российских хакерских атаках.

Также 11 января сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon. Якобы в номере избранного президента США были установлены камеры и Трамп вызывал проституток. Трамп все обвинения опроверг.

Ранее CNN сообщил, что президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу были представлены секретные документы, которые содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Темы: Трамп США
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