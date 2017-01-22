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Трамп пообіцяв підтримку ЦРУ

Неділя, 22 січня 2017, 00:21

Президент США Дональд Трамп запевнив Центральне розвідувальне управління в своїй підтримці.

Про це повідомляє Voa News.

"Я хочу сказати, що немає нікого, хто відчуває такі сильні почуття до розвідувального співтовариства і ЦРУ, ніж Дональд Трамп", - заявив президент США.

Раніше Трамп виступав з критикою щодо ЦРУ та інших розвідувальних агентств через їх заяви про російські хакерські атаки.

Також 11 січня сайт BuzzFeed опублікував документ, в якому говорилося, що за Трампом стежили в московському готелі Ritz Carlon. Нібито в номері обраного президента США були встановлені камери і Трамп викликав повій. Трамп всі звинувачення спростував.

Раніше CNN повідомив, що президенту США Бараку Обамі і обраному президенту Дональду Трампу були представлені секретні документи, які містять твердження, що у Росії є компрометуюча інформація про особисте життя і фінансову діяльность Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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