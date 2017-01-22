Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?

15985 просмотров
6
Воскресенье, 22 января 2017, 10:03

Президент Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса.

Об этом он заявил в воскресенье на торжественном собрании по случаю Дня соборности в Национальном музее Тараса Шевченко.

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса", - сказал Порошенко.

"Хочу передать этим политикам вопрос: а вы собирали эти территории, вы приложили к тому усилия, чтобы этими землями разбрасываться?", - отметил президент, добавив, что такая стратегия 100% к миру не приведет.

По его словам, целью России является не Донецк или Луганск, Крым или Севастополь, а вся Украина.

"Должен огорчить кое-кого в Киеве, а также в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов", - сказал он.

Порошенко пообещал как президент всеми законными способами противодействовать попыткам дестабилизировать страну.

Украинская правда

Темы: Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко присвоил Жемчугову звание Героя 22 января 2017, 11:24
Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность 22 января 2017, 10:34
Порошенко в Давосе говорил об освобождении заложников - Геращенко 21 января 2017, 19:33
powered by lun.ua
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 92.112.230.---sensor+222.01.2017 12:27
Как бы Петра Алексеевича не критиковали, кроме как разве что Александром Валентиновичем (он же "Кровавый Пастор") я не вижу кем его можно сейчас заменить без угрозы для государственной безопаности.
ОтветитьС цитатой
IP: 109.200.247.---Dolento22.01.2017 12:00
DND: Шановний, Ви не за тією адресою звертаєтесь ! Треба писати петиції до Олега Тягнибока, що би він врятував Україну !
ОтветитьС цитатой
IP: 77.123.28.---Grenader4022.01.2017 10:56
...із властивою йому скромністю, Порошенко, в ретельно завуальованій формі, не називає політичні сили які він хоче засмутити. Ох вже ж ця витонченість...
ОтветитьС цитатой
IP: 176.108.232.---safety22.01.2017 10:49
Юмор ситуации в том, что земли собирали те, кто хочет их сейчас отнять...
ОтветитьС цитатой
IP: 31.43.127.---Kulish22.01.2017 10:45
А щодо Криму вже фсьо? Вирішено?
А ви кримських татар запитували?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Нардеп, на которого готовили покушение - Антон Геращенко
Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность
Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?
Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов
Все новости
Игра, которая становится жизнью

Кто такие украинские косплееры

Ссылки недели

О дизайне, красоте и лучшем за 2016 год от Ильи Стронговского