Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?

Президент Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса.

Об этом он заявил в воскресенье на торжественном собрании по случаю Дня соборности в Национальном музее Тараса Шевченко.

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса", - сказал Порошенко.

"Хочу передать этим политикам вопрос: а вы собирали эти территории, вы приложили к тому усилия, чтобы этими землями разбрасываться?", - отметил президент, добавив, что такая стратегия 100% к миру не приведет.

По его словам, целью России является не Донецк или Луганск, Крым или Севастополь, а вся Украина.

"Должен огорчить кое-кого в Киеве, а также в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов", - сказал он.

Порошенко пообещал как президент всеми законными способами противодействовать попыткам дестабилизировать страну.

Украинская правда