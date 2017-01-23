В США готовят закон, запрещающий Трампу отмену санкций против РФ

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Понедельник, 23 января 2017, 02:06

Сенаторы Демократической и Республиканской партий США готовят законопроект, который запретит Трампу снимать санкции с РФ без одобрения Конгресса.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в ближайшее время представят законопроект, который не допустит отмену санкций в отношении России президентом США Дональдом Трампом без одобрения такого решения Конгрессом.

"Если мы отменим санкции, это покажет России, что она может и дальше вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи, а также и Китаю, и Ирану", - полагает Шумер.

"Нам нужно больше санкций в отношении России. Мы не должны ослаблять их. Если мы не оставим эти санкции, или даже не усилим их, это будет стимулировать Владимира Путина, котрый является военным преступником", - заявил Маккейн.

Как известно, 15 января в интервью немецкой газете Bild и британской The Times Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении Москвы, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала.

Темы: США Росcия санкции
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