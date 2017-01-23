Лозовой, Розенблат и Рыбалка отреагировали на проверку своих налогов

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Понедельник, 23 января 2017, 15:06

Нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка заявил, что проверяя уплату его налогов, силовые органы пытаются давить на него.

Об этом он сказал в эфире канала "112".

"Я считаю, что это очередная попытка давления на меня как на оппозиционного политика тех же правоохранительных органов, которые постоянно возбуждают уголовные дела то на меня, то на членов семьи, то на предприятие, которое я возглавлял, когда пришел в политику", - сказал он.

Он добавил, что готов "ответить на все вопросы налоговой".

По словам Рыбалки, он еще не получал ни приглашения, ни повестки от органов ГФС.

Другой нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой написал на своей странице в Facebook, что "официального заявления ГПУ до сих пор нет".

"Все – на уровне слухов и домыслов... По моей информации, это все же правда, и есть соответствующие решения "честного" Печерского районного суда. Ничего страшного. Предоставлю ГФС и НАПК все документы о наследстве за все годы и отчуждения имущества родных", - написал он.

В то же время, нардеп от БПП Борислав Розенблат, на своей странице в Facebook написал, что "на все вопросы, которые возникнут у следствия, буду рад ответить и по возможности предоставлю все документы".

Как известно, Государственной фискальные службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генпрокуратуры. Среди них нардеп из Радикальной партии Сергей Рыбалка, который задекларировал более 49 млн грн наличными и в банках, при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Розенблат задекларировал почти 109 млн грн. на счетах в банках и наличными. Но, как утверждают в ГПУ, в 1998-2015 гг. Розенблат уплатил налоги только с 3,3 млн грн.

Лозовой задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. В то же время, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученные на выполнение депутатских полномочий.

Украинская правда

Темы: ГФС декларация
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Комментарии — 2
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IP: 82.145.220.---Михаил Михаил23.01.2017 18:15
Источник? На обедах сэкономили и сигареты дешевые курили
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IP: 193.46.66.---Sergio_S23.01.2017 17:16
А почему вопросы только к 9 депутатам? Остальные заплатили налог со всей засвеченой наличности. И, конечно, налоги-налогами, а источник происхождения данных доходов ?
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