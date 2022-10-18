Насирову и его советнику объявили подозрение: получили 722 млн грн неправомерной выгоды

Роман Насиров в суде в 2017 году, фото Getty Images

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды бывшему главе Государственной фискальной службы и его советнику.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ в Telegram

Дословно САП: "17 октября при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн гривен, бывшему главе ГФС Украины и в пособничестве в ее получении его советнику.

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Также о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды сообщили и владельцу одного из агрохолдингов и конечному выгодополучателю ряда юридических лиц, в интересах которых такая выгода предоставлялась".

Детали: Детективы установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

Отмечается, что предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

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А получение выгоды происходило через предприятия-нерезиденты, контроль над деятельностью которых осуществлял непосредственно глава ГФС, его советник и другие лица, связанные с ним родственными отношениями.

Средства между указанными юридическими лицами перечисляли под видом предоставления и получения займов или поставки продукции. К противозаконной деятельности подозреваемые также привлекли и другие предприятия, зарегистрированные за пределами Украины.

Сообщается, что часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертированных в иностранную валюту.

Действия бывшего главы ГФС квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины, а владельца агрохолдинга – по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

От УП: Правоохранители не называют имен фигурантов дела, но главой ГФС с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года был Роман Насиров. Сотрудники НАБУ задержали Насирова 2 марта 2017 года, после чего его отстранили от должности.