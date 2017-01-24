Ляшко отдал 15 миллионов за дом в Конча-Заспе

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Вторник, 24 января 2017, 20:59

Народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн в пгт Козин Киевской области.

Об этом свидетельствует информация, представленная Ляшко в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Речь идет о доме площадью 550 кв.м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га.

Ляшко приобрел дом и землю у Артема Савицкого.

Известно, что ранее Олег Ляшко арендовал у Савицкого землю и только часть дома площадью 216 кв.м. Ляшко не сообщил в декларации, сколько ему стоила аренда.

 

Бывший владелец дома Артем Савицкий в 2014 году был в партийном списке "Радикальной партии Олега Ляшко" на выборах в парламент. Он является сыном Валентина Савицкого - экс-руководителя Государственного земельного кадастра (в 2008 г..) и народного депутата (2002-2006 гг.), который был членом Народной аграрной партии Владимира Литвина.

В реестре недвижимости также есть данные, что в феврале 2016-го гражданская жена нардепа Росита Сайранен приобрела участок в Дарницком районе Киева. В августе Сайранен оформила в собственность дом площадью 296 кв.м., построенный на этом участке.

В 2015 году Олег Ляшко здекларував, что они с гражданской женой имеют в сбережениях 940 тыс долларов, 130 тыс евро, а также 3,7 млн грн.

Ирина Салий, УП

Темы: Ляшко декларация
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Комментарии — 3
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IP: 178.150.152.---TKorolkov24.01.2017 23:03
СтранЫ, в которых такие как Гройсман,Ляшко, Янукович ...
Путин. Медведев, Жириновский....и им подобные -миллионеры, уверенно летят в пропасть. Итог у них плачевный. КТО НЕ ВЕРИТ, СКОРО УБЕДИТСЯ
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IP: 176.104.189.---kiberNet24.01.2017 21:33
Насосав... боря щедрий попався
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IP: 154.73.164.---Вика Джина24.01.2017 21:28
Откуда у депутата миллионы?Ведь они бедные,как мыши церковные. Видимо задарили ,несчастного.
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