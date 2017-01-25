Сын Луценка сделал родителям подарок на 265 тысяч грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена Ирина задекларировали подарок от собственного сына на 265 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные электронных деклараций государственных служащих.

Так, в электронной декларации Юрия Луценко внесены данные о получении им подарка в неденежной форме от гражданина Александра Луценка на сумму 132 тысячи 582 гривны.

Аналогичные данные появились и в электронной декларации народного депутата Ирины Луценко. Она также получила от сына подарок в неденежной форме на сумму 132 тысячи 582 гривен.

Как известно, в сентябре издание "Наши деньги" писало, как сын Луценко зарабатывает на аренде квартир на Печерске.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицал, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.

В то же время, Печерское управление ГУ Национальной полиции Киева начало досудебное расследование и проверку по обращению народного депутата от БПП Сергея Лещенко по недвижимости в Киеве, которую сдает в аренду фирма Александра Луценко.