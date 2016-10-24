Луценко заперечив Лещенку: Ніяким будинком у Києві не володію

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.

"Прочитав чергову фантазію депутата Лещенка на УП про те, що в мене є "величезний будинок в центрі Києва", оформлений на бухгалтерку моєї дружини", – написав він у Facebook.

"Офіційно заявляю: ніяким будинком у Києві ні я, ні члени моєї родини не володіють. Ховати свої статки за жінками залишається виключною прерогативою Лещенка", – додав Луценко.

"Електронну декларацію заповнюю і здам вчасно", – пообіцяв також він.

Раніше народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у чинного генпрокурора Юрія Луценка "оформлено все на бухгалтерку його дружини", хоча він – "власник величезного будинку в центрі міста".