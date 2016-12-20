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Полиция проверит фирму сына Луценко после заявления Лещенко

Вторник, 20 декабря 2016, 15:44

Печерское управление ГУ Национальной полиции Киева начало досудебное расследование и проверку по обращению народного депутата от БПП Сергея Лещенко относительно недвижимости в Киеве, которую сдает в аренду фирма Александра Луценко.

Об этом свидетельствует ответ Нацполиции Лещенко на его заявление.

В Национальной полиции Украины сообщают, что рассмотрели заявление Лещенко о совершении преступления должностными лицами Киевского городского совета, ООО Бизнес Центр "Лотос", объединения совладельцев многоквартирного дома "Эспланадная 32-В".

Также сообщается о начале досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления "злоупотребление властью или служебным положением".

 

Речь идет о доме по улице Эспланадной, 32В в Печерском районе Киева.

В своем заявлении Лещенко указывал на незаконность передачи земельного участка коммунальной собственности территориальной общины города Киева площадью 0,0856 га в частную собственность ОСМД "Эспланадная 32-В".

Одним из основателей ОСМД "Эспланадная 32-В" является бывший бизнес-партнер семьи Луценко Светлана Рыженко.

По словам нардепа, несмотря на пребывание указанного дома в жилом фонде, его помещения сдаются в аренду субъектам предпринимательской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес Центр "Лотос", основателем которого является сын генпрокурора Юрия Луценко Александр, а руководит Виталий Морозюк.

 

"Хочу подчеркнуть, что использование жилых помещений в качестве нежилых с последующей передачей их в аренду субъектам хозяйствования может приводить к занижению налогооблагаемой базы ООО "БЦ "Лотос", а потому действия руководителя ООО "БЦ "Лотос "могут содержать состав преступления, предусмотренного ст. 212 уголовного кодекса, поэтому указанное обстоятельство также является основанием возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО "БЦ" Лотос "Морозюка В.А., и проведения тщательного предварительного следствия", – указывал Лещенко.

Он видит признаки "мошенничества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с фиктивным предпринимательством, что нанесло государству крупный материальный ущерб".

"Отмечаю, что к указанному преступлению могут быть причастны и другие лица, в том числе учредители ООО "БЦ "Лотос", ОСМД, члены их семей, являются служебными лицами, занимающими особо ответственное положение, и другие лица", – указывал в заявлении Лещенко.

Как известно, в сентябре издание "Наші гроші" писало, что сын Луценко зарабатывает на аренде квартир на Печерске.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицал, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЛуценкоЛещенкоГенпрокуратураполиция
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