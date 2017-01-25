Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч грн

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Середа, 25 січня 2017, 02:27

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина задекларували подарунок від власного сина на 265 тисяч грн.

Про це свідчать дані е-декларацій державних службовців.

Так,  в е-декларацію Юрія Луценка внесено дані про отримання ним подарунку у негрошовій формі від громадянина Олександра Луценка на суму 132 тисячі 582 гривні.

Аналогічні дані з’явилися і в е-декларації народного депутата Ірини Луценко. Вона також отримала від сина подарунок у негрошовій формі на суму 132 тисячі 582 гривні.

Як відомо, у вересні видання "Наші гроші" писало, як син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечував, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.

Водночас, Печерське управління ГУ Національної поліції Києва розпочало досудове розслідування та перевірку за зверненням народного депутата від БПП Сергія Лещенка щодо нерухомості в Києві, яку здає в оренду фірма Олександра Луценка.

Теми: Луценко декларація Генпрокуратура
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