Геращенко раскритиковала Аграмунта за выборочное сочувствие к страданиям детей

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Среда, 25 января 2017, 04:03

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт в своем выступлении обратил внимание на теракты в разных странах мира, выразил соболезнования семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии, но не нашел слов сочувствия украинским детям, страдающим в результате развязанной РФ войны против Украины.

Об этом написала член украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в facebook.

"В своем выступлении в начале январской сессии ПАСЕ президент Педро Аграмунт обратил внимание на теракты в разных странах мира, выразил соболезнования семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии. Мы полностью разделяем эту позицию и присоединяемся к словам искреннего соболезнования семьям погибших детей, это ужасно. Но вот что не можем понять - почему в сердце Аграмунта и в его риторике не нашлось ни одного слова сочувствия украинским детям, украинским семьям, которые потеряли детей в результате развязанной РФ войны против Украины ... почему не нашлось слов соболезнования родителям, чьи дети подорвались на минах, которые щедро поставляет российский военторг, или детям, которые были обстреляны и ранены", - заявила она.

Геращенко заявила, что украинская делегация делает все для того, чтобы привлечь внимание мира и ПАСЕ к нарушению прав детей на оккупированном Донбассе.

"Сегодня провели круглый стол, посвященный теме детей на Донбассе, которые больше всего страдают от военных действий. Владимир Арьев презентовал фильм о детях, о пережитых маленькими украинцами трагедии потери дома, школы, семьи, родного города", - отметила первый вице-спикер .

По ее словам, эта проблематика постоянно звучит на заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Украина выступает категорически против втягивания детей в конфликт, мы имеем десятки фактов вовлечения подростков боевиками к работе на блокпостах, а российские сайты и газеты печатают многочисленные репортажи о военизированных лагерях для подростков, где детей с оккупированных территорий муштруют на будущие войны", - подчеркнула Геращенко .

Она также напомнила о судьбе подростков, которых с сентября 2016 года содержат в тюрьме в ОРДО за "диверсии": "Несмотря на обещания, которые ОРДО дали ОБСЕ, дети до сих пор остаются за решеткой".

"От конфликта на Донбассе страдает по меньшей мере 1 700 000 детей с обеих сторон линии соприкосновения. За время военной агрессии по меньшей мере 68 детей погибли, ранены 186. Очевидно, что эти цифры неполные и неточные, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, если говорить о характере ранений, то это ужасные истории - "дети страдают от обстрелов и мин, мы имеем несколько страшных случаев, когда детям ампутировали все конечности, руки и ноги, из-за подрывов на минах".

В то же время остаются нерешенными вопросы перевозки нескольких домов для детей с тяжелыми диагнозами, лежачих детей, которых не успели эвакуировать в 2014 году и которых украинской власти просто не отдают, несмотря на требования.

"Так же остается заблокированным вопрос доступа международных гуманитарных миссий на оккупированных территориях и их нормальной там работы, в том числе и тех организаций, которые занимаются помощью детям как наиболее уязвимой социальной категории", - отметила нардеп.

Она также добавила, что из-за войны 1937 детей остались сиротами и эта цифра постоянно растет.

Темы: Геращенко ПАСЕ Донбасс дети Росcия
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