Геращенко розкритикувала Аграмунта за вибіркове співчуття до страждань дітей

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт у своєму виступі звернув увагу на теракти в різних країнах світу, висловив співчуття родинам загиблих дітей в автокатастрофі в Італії, але не знайшов слів співчуття українським дітям, які страждають внаслідок розв'язаної РФ війни проти України.

Про це написала член української делегації у ПАРЄ, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у facebook.

"У своєму виступі на початку січневої сесії ПАРЄ президент Педро Аграмунт звернув увагу на теракти в різних країнах світу, висловив співчуття родинам загиблих дітей в автокатастрофі в Італії. Ми повністю поділяємо цю позицію і приєднуємося до слів найщирішого співчуття родинам загиблих дітей, це жахливо. Але от що не можемо зрозуміти - чому в серці Аграмунта і в його риториці не знайшлося жодного слова співчуття українським дітям, українським родинам, що втратили дітей внаслідок розв'язаної РФ війни проти України... Чому не знайшлося слів співчуття батькам, чиї діти підірвалися на мінах, які щедро поставляє російський воєнторг, чи дітям, які були обстріляні і поранені", - заявила вона.

Геращенко заявила, що українська делегація робить усе для того, щоб привернути увагу світу і ПАРЄ до порушення прав дітей на окупованому Донбасі.

"Сьогодні провели круглий стіл, присвячений темі дітей на Донбасі, які найбільше страждають від військових дій. Володимир Ар'єв презентував фільм про дітей, про пережиті маленькими українцями трагедії втрати будинку, школи, родини, рідного міста", - зазначила перший віце-спікер.

За її словами, ця проблематика постійно звучить на засіданнях гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Україна виступає категорично проти втягування дітей у конфлікт, ми маємо десятки фактів залучення підлітків бойовиками до роботи на блокпостах, а російські сайти і газети друкують численні репортажі про воєнізовані табори для підлітків, де дітей з окупованих територій муштрують на майбутні війни", - підкреслила Геращенко.

Вона також нагадала про долю підлітків, яких з вересня 2016 утримують у тюрмі в ОРДО за "диверсії": "Попри обіцянки, які ОРДО дали ОБСЄ, діти і досі залишаються за гратами".

"Від конфлікту на Донбасі страждає щонайменше 1 700 000 дітей по обидва боки лінії зіткнення. За час військової агресії щонайменше 68 дітей загинуло, поранено 186. Очевидно, що ці цифри неповні і неточні, бо ми не маємо повної інформації про долі дітей на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

За словами Геращенко, якщо говорити про характер поранень, то це жахливі історії - "діти страждають від обстрілів і мін, ми маємо кілька страшних випадків, коли дітям ампутовано всі кінцівки, руки і ноги, через підриви на мінах".

Водночас залишаються невирішеними питання перевезення кількох будинків для дітей з важкими діагнозами, лежачих дітей, яких не встигли евакуювати в 2014 році і яких українській владі просто не віддають, незважаючи на наполягання.

"Так само залишається заблокованим питання доступу міжнародних гуманітарних місій на окуповані території і їх нормальної там роботи, зокрема, і тих організацій, що опікуються допомогою дітям як найбільш вразливій соціальній категорії", - наголосила нардеп.

Вона також додала, що через війну 1937 дітей залишилися сиротами і ця цифра постійно зростає.