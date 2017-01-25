НАПК решило проверить еще одно "место работы" Лещенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Украинский Католический Университет предоставить информацию о преподавании нардепа Сергея Лещенко.

Об этом Лещенко написал на своей странице в Facebook.

"Именно так выглядит политический заказ. "Украинский католический универстит", где я читал лекции студентам магистерской программы по журналистике, получил "письмо счастья" от НАПК. От УКУ требуют предоставить всю информацию в отношении меня. При том, что мои доходы мной же задекларированные и из них уплачены налоги", - написал он и опубликовал обращение НАПК.

Лещенко назвал такие действия НАПК "диагнозом".

"Нами было специально создано антикоррупционный орган, руководитель которого Корчак получает 200 тысяч зарплаты якобы за свою "беспристрастность". Но она продолжает покорно выполнять команды Банковой, где приказали любым способом наказать меня за вольнодумство и антикоррупционную деятельность", - написал он.

"История с подарком в виде скидки на квартиру превратилась в фарс, поэтому ищут новую тему – теперь мои лекции. Сначала пришли к Могилянке, теперь - в УКУ", - добавил Лещенко.

Как известно, Лещенко читал лекции в рамках "Школы журналистики", основанной одним из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет, трагически погиб 20 июля 2016.

17 января появилась информация, что Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.

"Центр противодействия коррупции" сообщил, что Назка обратилось к ним по поводу информации о контракте Лещенко, по которому он получил 9000 гривен за лекции в Киево-Могилянской Академии.

В свою очередь заместитель председателя Назка Руслан Рябошапка заявил, что инициирование проверки со стороны отдельных должностных лиц Агентства по факту чтения лекций нардепом Лещенко в Киево-Могилянской Академии является ошибкой.

По его словам, это дело не имеет судебной перспективы.

Украинская правда