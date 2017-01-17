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НАЗК шукає порушення у лекціях Лещенка в Могилянці

Вівторок, 17 січня 2017, 17:25

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво та конфлікт інтересів.

Про це повідомив "Центр протидії корупції".

В організації стверджують, що НАЗК звернулось до них з приводу інформації про контракт Лещенка, за яким він отримав 9 тисяч гривень за лекції у Києво-Могилянській Академії.

Наприкінці 2015 року громадська організація залучала Сергія Лещенка до підготовки та викладання антикорупційного курсу для студентів Києво-Могилянської Академії.

"У Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень у діяльності народного депутата України Лещенка Сергія Анатолійовича, зокрема, стосовно дотримання ним обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності", – йдеться у відповіді НАЗК на запит "Центру протидії корупції".

Як відомо, у грудні 2016 року НАЗК повідомило, що народний депутат отримав подарунок у вигляді знижки на квартиру, вартість якого у тисячі разів перевищила мінімальну заробітну плату депутата, і склало адміністративний протокол про адмінпорушення.

НАЗК направило до суду протокол про адміністративне правопорушення Лещенка під час купівлі квартири, перше засідання призначено на 25 січня.

Лещенко та його адвокат стверджують, що жодної персональної знижки Лещенко не отримував.  

Українська правда

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Теми: ЛещенкоНАЗК
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