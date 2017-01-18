Заступник голови НАЗК назвав помилкою перевірку лекцій Лещенка

Заступник голови НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що ініціювання перевірки з боку окремих посадових осіб Агентства по факту читання лекцій нардепом Сергієм Лещенком в Києво-Могилянській Академії є помилкою.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ця справа не має судової перспективи.

"Законодавство дозволяє особам, уповноваженим на виконання функцій держави суміщати посаду чи мандат зі здійсненням "викладацької діяльності", проте не визначає цього поняття. Практика свідчить про те, що є декілька протилежних підходів до розуміння цього терміну, які грунтуються здебільшого на уявленнях, а не на праві", - зазначив Рябошапка.

"На жаль, закон не дає змоги чітко визначити межу правомірної поведінки… Очевидно, що вимагати дотримання певних норм та застосовувати санкції за їх недотримання можливо лише за умови чіткого визначення з боку держави того, яка поведінка є неправомірною", - підкреслив він.

Крім того, Рябошапка заявив, що в даній ситуації дії нардепа "складалися в читанні лекцій, тобто мали на меті передачі знань студентам; здійснювалося в рамках навчального процесу; відбувалися в приміщенні вищого навчального закладу", а значить їх можна кваліфікувати як дозволену законом викладацьку діяльність.

Рябошапка також підкреслив, що пріоритетом НАЗК є запобігання корупції.

"НАЗК не має змоги реагувати на тисячі порушень у сфері конфлікту інтересів чи обмежень щодо несумісництва чи несуміщення з іншою діяльністю чи посадою/мандатом", - зазначив він.

Він зазначив, що не бачить підстав вважати лекції студентам за 9 тис гривень "дійсно серйозним корупційним правопорушенням, що загрожує інтересам суспільства".

"Оскільки НАЗК є молодою інституцією, яка лише стає на ноги, помилки у нашій діяльності є неминучими. Необхідно визнавати помилки та прагнути до того, щоб їх більше не повторювати", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.

"Центр протидії корупції" повідомив, що НАЗК звернулося до них з приводу інформації про контракт Лещенко, за яким він отримав 9 тисяч гривень за лекції в Києво-Могилянській Академії.