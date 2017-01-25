Минобороны: Россия может использовать новую дивизию на Донбассе

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Среда, 25 января 2017, 14:57

В Министерстве обороны Украины допускают, что российская мотострелковая дивизия, которая формируется в Ростовской области и будет насчитывать более 10,5 тысяч военных, будет привлекаться к деятельности российско-оккупационных войск в Донбассе.

Об этом на брифинге в среду сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО.

Он напомнил, что во вторник были обнародованы первые результаты работы мультинациональной инспекционной группы, инспектировавшей территорию России у границы с Украиной.

"Вблизи украинской границы активно формируется 150 мотострелковая дивизия вооруженных сил РФ, которая, по оценкам экспертов, будет насчитывать более 10 500 солдат. Инспекторы обнаружили в районе Новочеркасска большие артиллерийские подразделения российской армии", – сказал он.

"Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150 дивизии может использоваться для содействия деятельности российско-оккупационных войск на территориях Украины", – добавил он.

Как известно, во вторник Министерство обороны Украины заявило о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в военных частях Ростовской области (Россия).

Украинская правда

Темы: Росcия армия
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