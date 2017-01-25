У канала Мураева может появиться новый инвестор

Владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев планирует привлечь на телеканал иностранного инвестора.



Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".



"У меня нет желания что-то продавать. Я хочу привлечь сильного, в том числе и финансово, иностранного партнера для противодействия давления на телеканал и его развития", - сказал Мураев.



"Никаких подарков я не сделаю, сдачи своих интересов не допущу, я ищу хорошую формулу сотрудничества", - добавил он.



В то же время имени потенциального партнера Мураев пока не назвал.



На вопрос, войдут ли на телеканал представители Администрации президента, нардеп сказал: "Нет, я же говорю, что это все за рубежом".



Так же Мураев возразил, что новый генеральный продюсер NewsOne Дмитрий Носиков является человеком друга президента Игоря Кононенко.



"Мне невозможно кого-то навязать. Сейчас он работает на испытательном сроке. Я знаю его более года, знаю его слабые и сильные стороны. У него очень прогрессивное видение развития телеканала. У Носикова сильная команда. Посмотрим, как он себя проявит", - сказал Мураев.



Он добавил, что переговоры по привлечению партнеров ведутся в Швейцарии и США.



В свою очередь генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков сообщил УП, что на телеканале компания "Шейтельман и партнеры" проводит аудит.



"Могу только сказать, что у нас появился сильный партнер. Сейчас проведем аудит, а потом все сами увидите, больше сказать не могу", - добавил Носиков.



Как известно, в январе Генеральным продюсером телеканала NewsOne стал Дмитрий Носиков, который ранее был советником министра энергетики Игоря Насалика.



Роман Кравец, УП