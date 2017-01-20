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Екс-радник міністра енергетики став генпродюсером телеканалу

П'ятниця, 20 січня 2017, 22:45

Генеральним продюсером телеканалу NewsOne став Дмитро Носиков, який раніше був радником міністра енергетики Ігоря Насалика.

Про це повідомляє "ДетекторМедіа".

На запитання журналіста, чи перебуває Носиков зараз на випробувальному терміні, він відповів: "Не думаю, що це називається випробувальним терміном, але однозначно зараз буде формуватися стратегія, в результаті якої відбудуться зміни - і до завершення процесу ще далеко".

Носиков також повідомив, що в п'ятницю, 20 січня, звільнився з посади радника міністра.

"Можливо, я буду позаштатним радником, але поки це ще не вирішено остаточно - це буде залежати від моєї завантаженості на каналі", - сказав він.

Співрозмовники УП раніше повідомляли, що Носиков співпрацює із Ігорем Кононенком, якого ЗМІ називають "ідеологом" процесу купівлі телеканалів президентом, а міністра Насалика вважають близьким до цього нардепа.

УП попросила Носикова прокоментувати свої зв'язки з Кононенком, на що той заявив, що знайомий і співпрацює з ним в рамках діяльності міністерства.

Як відомо, власником телеканалу NewsOne є колишній регіонал Євген Мураєв.

Теми: телебачення
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