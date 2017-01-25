ПАСЕ отклонила норму о выборах в Раду на оккупированных территориях
Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Поправка, в которой содержалось такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько, и модифицирована докладчиком Акселем Фишером (оба – Германия).
Предлагалось утвердить норму о том, что "проблема непредставлености в Верховной раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно скорее".
Эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете и из-за этого была значительная вероятность поддержки в зале.
Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование – поправку, имеющую статус "устной", можно снять с рассмотрения, если во время ее рассмотрения не менее 10 депутатов будут против нее.
После этого предложение было автоматически отклонено. Начальное предложение Андрея Гунько также не набрало голосов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.