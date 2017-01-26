Аваков: Никто не владеет результатами следствия по делу убийства Шеремета

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Четверг, 26 января 2017, 01:03

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что кроме него и руководителей следственной группы никто не владеет результатами следствия по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Об это он заявил на своей странице в Facebook в ответ на запрос "Украинской правды".

"Дело об убийстве Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", - сообщил Аваков.

Напомним, 24 января "Украинская правда" направила запрос главе МВД Арсену Авакову в связи с показаниями народного депутата Антона Геращенко.

Как известно, ранее нардеп  заявлял, что, по мнению следователей, убийство Павла Шеремета и покушение на него было реализовано с одного и того же диверсионно-террористического центра на территории РФ.

"Учитывая новые обстоятельства, просим вас взять письменные показания у народного депутата Антона Геращенко по делу об убийстве Павла Шеремета… Каким образом народный депутат Антон Геращенко ознакомился со сведениями досудебного расследование убийства Павла Шеремета? На каком основании ему был предоставлен доступ к материалам дела?", - говорится в запросе УП министру МВД.

Как известно, одного из руководителей "Украинской правды", теле- и радиожурналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под автомобиль владельца УП Алены Притулы.

Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали – несмотря на выложенное в интернет видео о людях, закладывающих взрывчатку, и обещание полиции обнародовать фотороботы подозреваемых.

21 января 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности упредила в Киеве покушение на народного депутата, позже опубликовали видео.Этим депутатом оказался член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Однако СБУ предупредила Геращенко о подготовке покушения, которое он связывайте с работой над проектом "Миротворец", который критиковали за обнародование данных представителей СМИ, получивших аккредитацию на оккупированных территориях Украины.

Темы: Дело Шеремета Аваков Геращенко
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