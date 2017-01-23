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Геращенко заявил, что убийство Шеремета курировали из России

Понедельник, 23 января 2017, 14:23
Геращенко заявил, что убийство Шеремета курировали из России

Следствие считает, что убийство журналиста Павла Шеремета было реализовано из диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации.

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, близкий к министру внутренних дел, 23 января на пресс-конференции в МВД.

"Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которому поставлена задача: задействуя  исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как правило – ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны", – сказал он.

"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт – убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", – заявил депутат.

Как известно, одного из руководителей "Украинской правды", теле- и радиожурналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под автомобиль владельца УП Алены Притулы.

Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали – несмотря на выложенное в интернет видео о людях, закладывающих взрывчатку, и обещание полиции обнародовать фотороботы подозреваемых.

21 января 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности упредила в Киеве покушение на народного депутата, позже опубликовали видео. Этим депутатом оказался член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Однако СБУ предупредила Геращенко о подготовке покушения, которое он связывает с работой над проектом "Миротворец", который критиковали за обнародование данных представителей СМИ, получивших аккредитацию на оккупированных территориях Украины.

Алена Рощенко, УП

Темы: Дело ШереметаГеращенкоМВДРосcия
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