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Нардеп, на которого готовили покушение - Антон Геращенко

Воскресенье, 22 января 2017, 09:46
Антон Геращенко

Государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сегодня можно сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко", - сообщил он.

"Заказчики убийства российские спецслужбы. Главные мотивы покушения - деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона", - добавил Шкиряк.

Он также отметил, что почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля прошлого года.

Вместе с тем, в эфире канала "112 Украина" Шкиряк сообщил, что правоохранители будут проверять наличие связи между этими преступлениями.

"Мы можем говорить о том, что человек, который является, по нашей информации, заказчиком убийства Антона Геращенко, имеет непосредственное отношение к российским спецслужбам. То же самое касается и совершения теракта и убийства Павла Шеремета, по моему глубокому убеждению. Но ответ должно дать следствие", - сказал Шкиряк.

Как сообщалось, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.

Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. По факту начато уголовное производство.

Тогда Грицак не назвал имени народного депутата, сославшись на то, что он не дал на это согласия.

Украинская правда

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Темы: СБУМВДГеращенко
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